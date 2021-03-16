Авторитетный улан-удэнец загремел в колонию строгого режима

За короткий срок Ринча трижды попался пьяным за рулем





Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении авторитетного горожанина Андрея Ринчинэ, известного в определенных кругах как Ринча. Его обвиняли по трем эпизодам пьяного вождения.

«По совокупности приговоров суд назначил Андрею Ринчинэ окончательное наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением водительских прав сроком на три года», - сообщили «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ.





Известно, что осужденный обжаловать приговор не стал. Он уже вступил в законную силу.

