Авторитетный улан-удэнец загремел в колонию строгого режима

За короткий срок Ринча трижды попался пьяным за рулем
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении авторитетного горожанина Андрея Ринчинэ, известного в определенных кругах как Ринча. Его обвиняли по трем эпизодам пьяного вождения.
Как следует из материалов дела, ночью 22 июня 2020 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ сотрудники ДПС обратили внимание на Range Rover, не включивший при маневрировании «поворотник». Машину, за рулем которой находился Андрей Ринчинэ, остановили, а водителя проверили на состояние опьянения. Результат составил 0,52 мг/л.
Как объяснил в ходе следствия сам Ринча, в ту ночь ему позвонили с работы и сообщили, что на объекте в 100-м квартале произошел конфликт между рабочими. Он поехал выяснить ситуацию, однако заявил, что алкоголь в это время не употреблял. «Скорее всего, во время поездки в автомобиле выпил много несвежего кваса», пояснил наличие алкоголя в крови авторитетный горожанин.
13 июля Андрей Ринчинэ вместе с друзьями праздновал день рождения у себя дома. В четвертом часу ночи он снова вел пьяным за руль, чтобы развести приятелей по домам. Ехать было недалеко, и Ринча надеялся, что не попадет в поле зрения полиции. Однако как назло на улице Корабельной его автомобиль снова привлек внимание сотрудников ГИБДД. Впрочем, на этот раз водитель от прохождения освидетельствования отказался.
Ночью 20 сентября Range Rover Ринчи полицейские заметили на улице Сахьяновой. «Автомобиль чуть не спровоцировал ДТП, вилял при движении по проезжей части, то набирал скорость, то резко тормозил», сообщили на суде дежурившие в ту ночь сотрудники ДПС. По их словам, они сразу поняли, что водитель остановленной машины «находится в значительном состоянии алкогольного опьянения». Но, как и в предыдущий раз, Андрей Ринчинэ от прохождения освидетельствования отказался. При этом позже он признался полицейским, что в тот день немного выпивал, однако к ночи, когда его остановили, уже чувствовал себя трезвым.
На суде Андрей Ринчинэ полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Однако от реального срока его это не спасло.
«По совокупности приговоров суд назначил Андрею Ринчинэ окончательное наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением водительских прав сроком на три года», - сообщили «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ.
Известно, что осужденный обжаловать приговор не стал. Он уже вступил в законную силу.
Напомним, Ринча известен в Бурятии как потерпевший по громкому уголовному делу о вымогательстве, возбужденному в отношении другого авторитетного улан-удэнца Ильшата Иванова (Садык) и группы его товарищей. За плечами самого Ринчинэ – судимости за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а также за применение насилия в отношении представителя власти и пьяное вождение. По последним двум статьям Ринчинэ судили в 2018 году и приговорили к 1 год 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2019 года его освободили условно-досрочно.
Фото: «Номер один»
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