В Бурятии на горе Мамай лавина накрыла туристов

По счастливой случайности, никто не пострадал





14 марта в Кабанском районе Бурятии в окрестности горы Мамай сошла лавина. По словам очевидцев, в этот момент на склоне находилось около 10 туристов. Они чудом остались живы – их выбросило на поверхность и протащило по склону. Кадры происшествия удалось снять очевидцам.

«Для Мамая это довольно нормальное явление, хоть и в реестр лавиноопасных участков гора не включена. Эта местность является одной из самых посещаемых для активного отдыха, поэтому всё же стоит соблюдать правила безопасности и знать, как вести себя при сходе лавины. Ведь даже такой небольшой сход снега может привести к травмам» - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: скриншот видео