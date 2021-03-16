В Бурятии полицию заставили выплатить компенсацию сбитой многодетной матери

Полицейский сбил улан-удэнку на пешеходном переходе на глазах у ребенка





В Улан-Удэ суд присудил многодетной матери, сбитой полицейским на пешеходном переходе, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Пострадавшая требовала взыскать с полиции миллион, но суд решил, что это слишком много.

ДТП произошло утром 5 октября 2018 года. Женщина с ребенком направлялась в детский сад и уже перешла дорогу по пешеходному переходу, когда девочка вдруг заплакала – оказалось, что, переходя дорогу, она уронила игрушку. Улан-удэнка вернулась на проезжую часть, подняла игрушку и уже возвращалась обратно, как в этот момент ее сбила служебная «Лада» полиции. За рулем оказался сотрудник ОМВД России по Иволгинскому району.В результате наезда мать троих детей получила тяжелые повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Почти два месяца пострадавшая провела в стационаре, затем лежала дома, а позже проходила реабилитацию в Центре восточной медицины. Однако восстановить здоровье женщине так и не удалось – она продолжает испытывать боли и не может поднимать вещи тяжелее 5 килограмм.В отношении полицейского возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако на суде он свою вину не признал, утверждая, что не виноват в ДТП. По его словам, женщина сама резко выбежала на проезжую часть, а из-за скользкой дороги предотвратить наезд ему не удалось. Кроме того, полицейский сообщил, что своевременно увидеть пешехода ему помешал микроавтобус.Однако доводы стража порядка были опровергнуты показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Так, очевидцы рассказали, что на дороге в момент наезда не было других автомобилей, а эксперты пришли к выводу, что у водителя имелась техническая возможность предотвратить ДТП. В итоге суд решил, что наезд произошел в результате преступной небрежности полицейского, признал его виновным и приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на два года. Верховный суд Бурятии, где полицейский пытался обжаловать приговор, оставил его без изменения.После вынесения приговора пострадавшая женщина обратилась в суд с иском к полиции о выплате ей компенсации. Моральный вред она оценила в миллион рублей. Советский районный суд Улан-Удэ поводы пострадавшей счел обоснованными.«После причинения вреда здоровью потерпевшей ее жизнь изменилась, в первую очередь существенным образом изменилось ее физическое здоровье, учитывая возраст истца и наличие троих детей, которых необходимо обеспечивать материально, снизилась ее трудоспособность. На длительное время она была вынуждена прекратить трудовую деятельность, что вызывало обеспокоенность за несовершеннолетних детей, которые растут без отца. ДТП произошло на глазах у малолетней дочери истца и отразилось на ее психике, что в свою очередь волнует истицу как мать. Последствия ДТП продолжают беспокоить женщину и в настоящее время в виде боли в поясничном отделе позвоночника на фоне длительной ходьбы, положения сидя, боли в правом предплечье после оперативного удаления металлоконструкций», - говориться в материалах дела.В то же время суд посчитал, что компенсация в миллион рублей для женщины будет слишком высокой и, с учетом «требований разумности и справедливости», присудил ей 300 тысяч рублей. Деньги обязали выплатить ОМВД России по Иволгинскому району, где служил виновник ДТП.Верховный суд Бурятии, где полиция пыталась обжаловать решение райсуда, оставил его без изменения. На днях оно вступило в законную силу.Фото: «Номер один»