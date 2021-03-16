В Улан-Удэ собака народной целительницы прокусила женщине ногу

Хозяйку животного будут штрафовать
В Улан-Удэ в СНТ «Пищевик» женщину укусила хозяйская собака, владельцы которой проживают в этом же товариществе. Чиновники администрации Октябрьского района совместно с Управлением административного контроля выяснили обстоятельства происшествия.
- Утром 15 марта потерпевшая пришла в гости к знахарке, народной целительнице – хозяйке собаки. Она открыла дверь и запустила женщину. Тогда собака, находившаяся во дворе, напала на женщину и укусила ее за ногу. Хозяйка собаки оказала пострадавшей первую помощь, а затем отвезла потерпевшую в медпункт, - сообщил начальник Управления административного контроля Владимир Мушталев.
В отношении народной целительницы составлен административный протокол за отсутствие регистрации домашнего животного, ей грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Протокол за нападение домашнего животного на человека будет составлен при предъявлении медицинской справки.
Напомним, на прошлой неделе в Улан-Удэ две хозяйских собаки напали на людей: в одном случае пострадала 10-летняя девочка, в другом 56-летний врач-стоматолог.
Сейчас за нападение на людей и самовыгул собак владельцам животных грозят административные штрафы, которые выросли до 5 тысяч рублей. Как сообщили в мэрии, с момента вступления в силу поправок, предусматривающих увеличение штрафных санкций, хозяев собак оштрафовали на сумму более 130 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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