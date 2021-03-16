В Улан-Удэ собака народной целительницы прокусила женщине ногу

Хозяйку животного будут штрафовать





В Улан-Удэ в СНТ «Пищевик» женщину укусила хозяйская собака, владельцы которой проживают в этом же товариществе. Чиновники администрации Октябрьского района совместно с Управлением административного контроля выяснили обстоятельства происшествия.