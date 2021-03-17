В Улан-Удэ задавивший девочек водитель так и не извинился перед их родственниками

Выживший ребенок до сих пор боится машин





Уголовное дело на водителя, сбившего прошлым летом двух девочек в Зверосовхозе , поступило на рассмотрение в Октябрьский райсуд Улан-Удэ. Тогда в результате наезда одна из пострадавших школьниц скончалась на месте, другая чудом выжила, но до сих пор находится на лечении. Следствие доказало вину пьяного лихача, а он, кажется, все еще пытается снять с себя ответственность. Но главное - не повинился перед матерями девочек.

Напомним, трагедия случилась 7 июня. В тот день обвиняемый выпивал с друзьями, а вечером сел за руль Mazda Familia и отправился в магазин. На одной из улиц он на высокой скорости не справился с управлением и выехал на тротуар, где в этот момент шли две 13-летние девочки. Одна из них – Диана – угодила прямо под машину и скончалась на месте. Ее двоюродная сестренка Яна выжила – машина отбросила ее через палисадник соседнего дома.Врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга, перелом таза спереди и сзади. Три месяца девочке нельзя было вставать с кровати, постепенно благодаря массажу она стала подниматься. Сейчас школьница продолжает лечение.- Яночка в октябре пошла в школу, - рассказывает Елена, бабушка девочки. – Мы возим ее на капельницы, внучка все еще находится на обезболивающих уколах. Она до сих пор боится машин. Скорей всего, ей потребуется еще и психологическая помощь.Следственный комитет возбудил в отношении 40-летнего водителя уголовное дело по статье ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). По решению суда его почти сразу арестовали.Водитель признавал вину, но всякий раз как будто пытался оправдать произошедшее какими-то внешними обстоятельствами. Например, говорил, что у него старая травма головы и принимаемые таблетки могли повлиять на него в момент ДТП. Когда расследование уголовного дела уже подходило к окончанию, вдруг начал выдвигать версию о том, что на повороте находилась глубокая лужа глубиной около 15 сантиметров, после въезда в которую он, дескать, потерял управление над автомобилем.Следствию пришлось перепроверять все заново, чтобы в суде обвинение было построено на объективных данных. Допросили жителей, проживающих рядом с лужей, измерили уклон дороги, исследовали видеозапись с автобуса, на который Mazda вылетела по «встречке». Выводы были не в пользу обвиняемого: неуправляемого заноса не было, ДТП произошло потому, что водитель превысил допустимую скорость.Расследование показало, водитель не учел дорожные условия на зигзагообразном повороте. Будучи пьяным, он, увидев встречный автобус, попытался вернуться в свою полосу, но вылетел на тротуар, где сбил девочек и врезался в ворота дома и столб. Также выяснилось, что в тот день он с утра ездил по этой дороге и знал о существовании злосчастной лужи.Мамы девочек расстроены тем, как долго идет разбирательство по их делу. Женщинам вновь и вновь приходится вспоминать обстоятельства того страшного дня. Их возмущает и то, что сам виновник аварии так и не извинился перед ними.- Он не извинился и даже не здоровается с потерпевшими, хотя знает их с детства. Никто крови не жаждет, но чисто по-человечески можно было попросить прощения, - делится Людмила Малахова, юрист, представляющий интересы матерей.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: ГИБДД Бурятии