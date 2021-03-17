В Улан-Удэ на рабочего упала незакрепленная опалубка

Мужчина получил тяжелые травмы





Первый день на новом рабочем месте стал для 59-летнего мужчины роковым. На спину рабочего строительно-ремонтной организации сверху упала незакрепленная опалубка весом 50 килограммов. В результате мужчина получил множественные переломы, грозящие ему инвалидностью.

Прокуратура Железнодорожного района города провела проверку по факту несчастного случая на производстве и установила следующее. 6 ноября прошлого года мужчина принят разнорабочим в строительно-ремонтную организацию и по заданию мастера участка занимался складированием пиломатериала около ремонтируемого здания.В тот день был сильный ветер, потому все опалубочные работы бригадир приостановил. В момент, когда рабочий нагнулся, поправляя очередную пачку пиломатериала, уложенного на поддоне, порывом ветра ему на спину с третьего этажа здания упала незакрепленная опалубка из фанеры весом 50 килограммов, оставленная на ригеле работниками субподрядной организации.Пострадавший сразу же поступил в больницу. Медики диагностировали у него множество травм и переломов. Мужчина получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.- Причиной несчастного случая на производстве явилось нарушение пп. 10 п. 113 Приказа Минтруда России, регламентирующего, что размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разваливания, чтобы при этом обеспечивалась доступность и безопасность их выемки, - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Татьяна Дашамолонова.Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По факту несчастного случая 4 марта этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело.Фото: «Номер один»