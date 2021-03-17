В Улан-Удэ лжепрокуроры пытаются выманить деньги у детских садов

Поиском мошенников уже занялась полиция





В прокуратуру Бурятии поступили обращения руководителей детских садов Улан-Удэ о телефонных звонках от неизвестных лиц, представляющихся работниками прокуратуры. В беседе злоумышленники извещают о якобы предстоящей проверке и просят перевести денежные средства.

«Прокуратура информирует, что подобные телефонные звонки осуществляются в мошеннических целях для незаконного изъятия денежных средств и причинения материального ущерба. Необходимо не поддаваться на просьбы о перечислении средств и сообщать о звонках такого содержания в правоохранительные органы либо дежурному прокурору по телефонам: 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79», - сообщили в надзорном ведомстве.Заявления о поступивших звонках направлены в МВД Бурятии для проведения проверки.Фото: «Номер один»