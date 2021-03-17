В Бурятии сельчанка получила 10 лет колонии за убийство второго мужчины

С сожителем женщина расправилась со второй попытки





В Бурятии суд вынес приговор в отношении 49-летней жительницы села Старый Онохой, обвиняемой в убийстве сожителя.

Преступление произошло 20 января прошлого года. Сожители продали односельчанину автомобиль, а после стали отмечать сделку и в течение дня употребляли спиртное. Вечером во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель ударил супругу по лицу, перевернул стол и разбил тарелки.Обвиняемая агрессивно отнеслась к повреждению немногочисленных в их доме кухонных принадлежностей, схватила со стола нож и нанесла им удар в живот мужчины. После этого женщина успокоилась, вместе с раненым сожителем улеглась на диван и вскоре уснула. Через несколько часов, проснувшись от стонов мужчины, обвиняемая вызвала ему скорую. Однако спасти жизнь потерпевшему не удалось. Вскоре он скончался в больнице.После задержания женщину заключили под стражу, так как в ее действиях усмотрели признаки особо опасного рецидива. В 2003 году она топором убила бывшего супруга. Затем несколько лет назад при схожих обстоятельствах с ножом напала на сожителя, опасно ранив его. За это ее отправили в колонию, а в мае 2014 года освободили условно-досрочно. После «отсидки» женщина вернулась к сожителю, который простил ее.На суде обвиняемая признала вину частично, заявив, что убивать сожителя не хотела. Однако суд отнесся к ее показаниям критически и приговорил к 10 годам колонии общего режима.С приговором женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу, где просила переквалифицировать ее действия на менее тяжкую статью и смягчить наказание. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений.Фото: «Номер один»