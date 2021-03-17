На таможенном посту в Бурятии загорелась фура

Водитель и таможенники сами справились с огнем
Ночью 17 марта пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля «Мерседес Актрас» на автостоянке таможенного поста в Кяхте.
К моменту прибытия огнеборцев возгорание уже потушили водитель и подоспевшие ему на помощь работники таможенного поста. Водитель фуры не пострадал.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования автомобиля.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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