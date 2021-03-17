В Улан-Удэ дочь обратилась в полицию через два года после пропажи матери

По её словам, мать бродяжничала, но периодически выходила на связь







В Улан-Удэ полицейские разыскивают 56-летнюю горожанку Екатерину Самулкину, пропавшую еще в феврале 2019 года. Женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

С заявлением об исчезновении матери дочь обратилась в полицию только 15 марта этого года. По её словам, женщина долгое время бродяжничала, употребляла спиртное, но периодически выходила на связь.Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы, стрижка короткая, глаза голубые.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-983-453-54-50, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).