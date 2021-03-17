Депутат горсовета Улан-Удэ проведет в заточении еще почти три месяца

Суд продлил Жаргалу Цыбикову срок содержания под стражей
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении Жаргалу Цыбикову срока содержания под стражей.
«Срок содержания под стражей продлён на 2 месяца 23 суток, то есть до 9 июня 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии», - сообщили в Советском суде.
Напомним, депутата горсовета Улан-Удэ, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве. Его задержали 14 января, однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить. В итоге по решению суда обвиняемого арестовали до 18 марта 2021 года. Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.
Недавно коллеги депутата по горсовету направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения Жаргалу Цыбикову. Как следует из копии письма, народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя никакие болезни не называются. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избраником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе. Впрочем, о реакции председателя Верховного суда на письмо депутатов ничего не известно.
Фото: «Номер один»
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