В Улан-Удэ найдены родственники потерявшейся девушки с расстройством речи

Она уже передана отцу





В Улан-Удэ найдены родственники девушки, которую сегодня ночью на остановке «102 микрорайон» увидели росгвардейцы. Девушку с расстройством речи доставили в полицию, после чего начался поиск ее родных.

Как выяснилось, 14 марта девушку погостить забрала тетя, проживающая в поселке Силикатный. Накануне вечером девушка пошла гулять и потерялась. В настоящее время она передана отцу. С ним полицейские провели профилактическую беседу.«Полиция Бурятии выражает благодарность жителям Улан-Удэ, которые узнали девушку и сообщили её отцу о том, что она находится в полиции. Также множество звонков поступило на телефоны полиции от неравнодушных граждан», сообщили в МВД Бурятии.