Житель Бурятии огрел полицейского ломом по голове

Теперь ближайшие 6 лет мужчина проведет в колонии







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Еравнинского района. Он обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

«В августе 2020 года для проверки сообщения о преступлении участковый уполномоченный прибыл в дом гражданина, на которого поступило заявление. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования служебной деятельности сотрудника полиции нанес ему удар металлическим ломом по голове», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд с учетом наличия опасного рецидива преступлений назначил виновному 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»