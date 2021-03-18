В Бурятии освобожденный из колонии сельчанин снова загремел за решетку

На свободе мужчина провел всего три недели





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джидинского района, обвиняемого по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

«В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли у него марихуану в крупном размере. Выяснилось, что сельчанин ранее три года находился в местах лишения свободы за тяжкое преступление против собственности. Спустя три недели после освобождения он вновь совершил тяжкое преступление», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»