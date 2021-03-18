Самозанятого жителя Бурятии обвинили в мошенничестве

Указав недостоверные сведения, он получал пособие по безработице





Прокуратура Бурятии в ходе проверки обнаружила нарушения в работе Центра занятости населения Северо-Байкальского района.

«Выявлено, что житель района, одновременно являясь налогоплательщиком на профессиональный доход, признан центром занятости населения безработным. При подаче заявления в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» он указал недостоверные сведения. В результате гражданин незаконно получил пособие по безработице в сумме 38 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.По материалам проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.Фото: «Номер один»