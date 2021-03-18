Улан-удэнка устроила шоппинг на украденные у пенсионерки деньги

В итоге пожилая женщина лишилась около 10 тысяч рублей



11 марта в полицию Октябрьского района поступило заявление от 63-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что неизвестные сняли деньги с ее банковского счета. Пенсионерка обнаружила пропажу карты лишь тогда, когда на её телефон начали поступать смс-сообщения о покупках. Сумма ущерба составил более девяти тысяч рублей.



Женщина в последний раз лично расплачивалась банковской картой в продуктовом магазине накануне вечером, а смс-оповещения об оплате покупок банковской картой в различных торговых точках потерпевшая увидела утром. Не обнаружив у себя банковской карты, она заблокировала её и позвонила в полицию.



- Полицейские, изучив сведения о списании, установили, что 10 марта злоумышленник совершал покупки в разных магазинах города. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана 20-летняя улан-удэнка, - сообщили в МВД Бурятии.



Как пояснила злоумышленница, банковскую карту она нашла у входа в продуктовый магазин. Злоумышленница временно не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Следствие продолжается.







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