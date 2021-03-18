В Бурятии автомобиль врезался в магазин и загорелся

Водитель иномарки сбежал с места происшествия





Ночью 18 марта пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля «Тойота» в посёлке Заиграево. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что автомобиль врезался в здание магазина, после чего произошло воспламенение в моторном отсеке машины. Угрозы перехода огня на здание магазина не было.





Пожарные оперативно потушили возгорание. В ДТП пострадавших нет. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель иномарки с места происшествия скрылся.







Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС