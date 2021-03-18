В Улан-Удэ виновнику ДТП с двумя смертями не удалось обжаловать приговор

Решение райсуда оставлено без изменений





Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу водителя, осужденного за громкое ДТП на улице Терешковой.

Напомним, резонансное ДТП произошло около полудня 14 октября 2019 года в Улан-Удэ. 31-летний водитель автомобиля «Лифан» врезался в трамвайную остановку, после чего вылетел на трамвайные пути. В результате ДТП погиб стоявший на остановке 47-летний мужчина, еще одна женщина 57 лет получила тяжелые травмы и скончалась в приемном покое больницы.Как сообщили тогда в МВД Бурятии, водитель был трезв. В ходе опроса он сослался на внезапную неисправность тормозной системы во время движения, что стало причиной выезда на трамвайную остановку. Также в МВД отметили, что ранее водитель не привлекался к административной ответственности по линии безопасности дорожного движения.Октябрьский суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав сроком на 2 года. Осужденный с таким приговором не согласился и обжаловал его, однако безрезультатно.- Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении жалобы осуждённого, приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу, - сообщила «Номер один» старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Фото: Улан-Удэ. Life