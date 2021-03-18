Жена Пилосяна показала на мужа

По ее словам, бизнесмен признался ей, что сбил человека





В Прибайкальском райсуде Бурятии продолжился процесс по делу о смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую в январе 2020 года, где подсудимым проходит экс-вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов. Сегодня на заседании выступила супруга свидетеля бизнесмена Галуста Пилосян, который находился на месте ДТП, Диана Карапетян.

Женщина рассказала, что утром 5 января 2020 года проводила мужа на рыбалку на оз. Котокель. Далее от него в течение всего дня не было звонков. Лишь около часа ночи 6 января ей позвонил муж и сказал, что подъезжает.- Когда он приехал, он сказал, что сбил человека, - заявила Диана Карапетян. На вопрос узнавала ли она подробности происшествия, свидетель дала отрицательный ответ. Но поняла, что сбил человека он. При этом свидетель не пояснила, на какой машине совершил ДТП ее муж.Как известно, наезд был совершён на автомобиле «Тойота Ленд Краузер Прадо», тогда как Галуст Пилосян поехал на рыбалку на купленном в конце декабря 2019 года в Иркутске автомобиле «Фольксваген Туарег», который был записан на ИП «Карапетян». Госномера на новый «Фольксваген», по ее словам, были поставлены в конце января-начале февраля 2020 года.Напомним, Галуст Пилосян, являющийся другом Баира Жамбалова, спустя несколько часов после ДТП приехал вместе со своим высокопоставленным другом в ОВД по Прибайкальскому району и заявил, что это он совершил наезд. Однако в ходе следствия часть свидетелей показала, что в момент ДТП за рулём «Прадо» находился более худой человек, не похожий по комплекции на Пилосяна. Именно поэтому в апреле 2020 года Следственный комитет Бурятии расценил поведение Пилосяна как попытку запутать следствие и ходатайствовал об аресте Баира Жамбалова. Который и стал обвиняемым в уголовном деле по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».Допрос самого Галуста Пилосяна в суде начнется в ближайшее время.Фото: «Номер один»