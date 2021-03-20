В Бурятии задержавший браконьеров охотинспектор был замешан в другом скандале

Не прекращаются споры вокруг задержавшего браконьеров охотинспектора



В деле бурятского героя, охотинспектора Сергея Красикова, ставшего известным после жесткого задержания в Алтачейском заказнике пятерых браконьеров, появился неожиданный поворот. Выяснилось, еще до нашумевшего случая с браконьерами инспектор был замешан в другой драке.



Три уголовных дела



Инцидент между охотинспектором Алтачейского заказника Сергеем Красиковым, его отцом Сергеем Гурьяновичем Красиковым и младшим братом Александром (также охотинспекторами) и группой браконьеров, занимавшихся в лесу незаконной охотой, произошел в октябре 2020 года. Тогда во время задержания Сергей Красиков-младший сломал руку, он позже заявил, что его задел «УАЗ», на котором от него убегали нарушители вместе с двумя косулями в машине. Сами охотники это отрицали, они жаловались на то, что неизвестный в темноте открыл стрельбу по машине и они его объехали. В отношении нарушителей следствие возбудило два уголовных дела - по незаконной охоте и применению насилия в отношении представителя власти.



Между тем наибольший резонанс вызвало третье уголовное дело, возбужденное Мухоршибирским межрайонным отделом СУ СК РФ по РБ в отношении самого охотинспектора. В его рамках следователи проверяют показания одного из охотников Сергея Русина, представившего данные медицинского освидетельствования, что при задержании он получил переломы ребер и другие травмы.



В ходе предварительного следствия от участников уголовного процесса поступили встречные заявления о совершении преступлений в процессе задержания в лесу. Охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и якобы сломал ребра, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок. В настоящее время доводы всех участников проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника; по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий, сообщает Следком Бурятии.



А вот как описывает события той ночи сам Сергей Красиков.



- Во время преследования они выпрыгивали из машины, мы потом по следам нашли шапки, слетевшие с них. У одного из них была ссадина на голове, на губе царапина. Конечно, ведь они прыгали из машины прямо на ходу, тем более что там была каменистая поверхность. Что касается пули, это вообще нонсенс. Во-первых, я пулями не стреляю, у меня мелкая картечь. Во-вторых, если бы выстрелил кому-то в ногу 12-м калибром, не то что ботинок, там бы ногу оторвало. Это выдумки просто. Я стрелял не по ним, был лишь предупредительный выстрел, - говорит Сергей.



Интересно, что когда на место задержания прибыл участковый полицейский, никто из охотников не сказал о применения насилия к ним инспектора.



- Участковый задавал вопрос мужчине с ссадинами на голове: «Откуда это у тебя?». Тот ответил: «Неудачно побегал». Никто ни на что не пожаловался, - замечает инспектор.



Не жаловался никто и позже, когда всех задержанных доставили в отдел полиции. Как считают защитники леса, «легенда про избиение» сочинялась уже постфактум, как и все прочие.



- По первым показаниям они говорили, что поехали поохотиться. После чего хотели ехать в Улан-Удэ. Потом стали говорить, что ехали в село Подлопатки. Потому что решили там заколоть бычка и вывезти сено, и это в три ночи, заметьте. Появилась версия о том, что они оказались в лесу вовсе не из-за охоты, а отъехали в туалет (на семь километров в глубь леса) А тот, кто был с ружьем, взял его с собой из машины, чтобы не оставлять с людьми. Наличие двух туш косуль объясняли тем, что охотник их подстрелил сам, в одиночку, а остальные вообще ничего не знали о его выходке. Хотя тут любому ясно, что правдивой была только первая версия, - считает Сергей.



На чьей стороне правда, следствие выясняет, однако за инспектора уже вступился заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, а также депутат Госдумы и даже Гринпис. Все требуют только одного – чтобы дело инспектора рассматривалось объективно и беспристрастно.



Нож в спине



Между тем сторона защиты охотников напирает на необходимость возобновления еще одного уголовного дела, прекращенного в августе 2020 года в отношении Красикова-младшего по превышению необходимой обороны.



Возможно, что это просто попытка браконьеров, пойманных семьей Красиковых в лесу, избежать уголовной ответственности. Однако в возобновлении СК РФ старого дела по подозрению Сергея Красикова заинтересован, прежде всего, Андрей Поломошнов - 17-летний житель Мухоршибирского района. Представитель Поломошнова юрист Артем Батурлин заявил, что его доверитель намерен добиться наказания Красикова по истории с ножом.



Напомним, «Номер один» ранее в статье «Нож в спину» сообщал о тяжелой судьбе несовершеннолетнего, во время драки с Сергеем Красиковым в марте 2016 года получившего удар ножом в позвоночник. Поломошнов, которого привезли с ножом в спине в больницу, только чудом избежал инвалидности.



Тогда полиция по данному факту возбудила в отношении Красикова уголовное дело по ч. 1 ст. 114 УК РФ «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». В объяснении следователю от 6 марта 2016 года Сергей Красиков рассказал, что ему позвонил его брат Александр и пожаловался, что поссорился на дискотеке в селе Новый Заган, и попросил брата помочь в конфликте. К этому времени Сергей уже был охотинспектором, на «разбор полетов» поехал вместе со своим другом, вооружившись ножом.



Далее, когда, по его словам, началась драка, на него налетели Поломошнов и двое его друзей с «металлическими предметами», он достал из кармана нож. «Я отмахнулся ножом, но они продолжали меня избивать, потом еще раз отмахнулся, и тут меня ударили по руке и я потерял нож», - сообщает в своем объяснении следователю охотинспектор. Нож потом «нашелся» в спине Поломошнова. А Красиков сел в машину своего друга и уехал.



Дело по превышению необходимой обороны тянулось почти четыре года. 31 августа 2020 года СКР прекратил уголовное дело в связи с тем, что Красиков «наносил удары не умышленно, а «наотмашь», отмахиваясь от нападавших». И действовал в пределах «необходимой обороны». Правда при этом было совершенно непонятно, каким образом, если Красиков оборонялся, он воткнул нож в позвоночник несовершеннолетнему со спины? Кстати, у самого Красикова позже зафиксированы лишь незначительные ссадины, не причинившие вреда здоровью.



Несмотря на то, что в материалах дела закреплено, как подозреваемый «наотмашь» орудовал ножом, сегодня Красиков это опровергает.



- Ножом Поломошнова не ударял, я его в ходе конфликта потерял, и это, скорее всего, сделали другие, чтобы повернуть дело против меня, - сообщил нашему изданию инспектор.



Таким образом, сегодня в Бурятии наблюдаются две тенденции - кто-то собирает петицию в защиту героя Сергея Красикова, протестуя против каких бы то ни было обвинений против него. А другие задают вопросы, идущие вразрез с героическим образом.



В любом случае со всеми обстоятельствами дел будет разбираться центральный аппарат СКР.



Дмитрий Родионов, Ольга Лазарева, «Номер один».

Фото из личного архива С. Красикова

