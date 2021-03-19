В Бурятии с начала недели сгорели четыре автомобиля

В основном причиной возгорания становятся технические неисправности





С начала недели пожарные Бурятии ликвидировали возгорания четырех автомобилей, сообщили в республиканском МЧС.

Так, вечером 15 марта в Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль 1991 года выпуска. На момент прибытия пожарных подразделений горел моторный отсек, возгорание было ликвидировано за 2 минуты.Еще один легковой автомобиль горел в Октябрьском районе Улан-Удэ ранним утром 16 марта. В результате пожара транспортное средство выгорело.17 марта в третьем часу ночи в Кяхтинском районе загорелся автомобиль 2018 года выпуска. На момент прибытия пожарных у него выгорела приборная панель. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Ночью 18 марта в поселке Заиграево автомобиль врезался в магазин и загорелся. В результате пожара выгорел выгорел моторный отсек и салон иномарки. Кроме того, огнем повреждено потолочное перекрытие рядом стоящего склада.Как сообщили в МЧС Бурятии, всего с начала 2021 года в республике произошло 28 возгораний транспортных средств, в результате которых пострадали три человека. Одой из главных причин пожаров является неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств.Фото: pixabay.com