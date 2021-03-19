19.03.2021
В Бурятии пропала 13-летняя школьница

В Бурятии пропала 13-летняя школьница

Девочка из Иволгинска ушла в школу и не вернулась

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит откликнуться всех жителей республики, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 13-летней Алины из села Иволгинск. Вчера, 18 марта, девочка ушла из дома в школу на конкурс и не вернулась. В последний раз ребенка видели на конечной остановке 130-го маршрута.

Была одета в цветную куртку (синий, красный, желтый), синюю вязаную шапочку с ушками и голубые джинсы со стразами. 

При наличии информации о местонахождении девочки поисковики просят обратиться по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также для поиска школьницы необходима помощь волонтеров.


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