В Улан-Удэ задержали похитителя гироскутера

Уволенный из мастерской мужчина прихватил с собой сданный в ремонт аппарат





Вчера сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Ключевской в Улан-Удэ обратили внимание на двух мужчин, которые несли коробку, внутри которой находился гироскутер. Один из мужчин пояснил, что несет в ремонт сломанный электротранспорт. Эту же информацию подтвердила владелица, которой позвонили по номеру, указанному в документации в коробке.

Установив личности мужчин, росгвардейцы выехали по другому сообщению.Однако через несколько минут сотрудникам вневедомственной охраны перезвонила хозяйка гироскутера и сказала, что его похитили из ремонтной мастерской.В ходе отработки близлежащей территории росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемых. Граждан доставили в полицию, где один из них – 38-летний мужчина - сознался, что его уволили из мастерской, и он похитил электротранспорт, после чего сдал его в ломбард за три тысячи рублей.Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Росгвардия Бурятии