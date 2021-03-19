В Улан-Удэ задержали похитителя гироскутера

Уволенный из мастерской мужчина прихватил с собой сданный в ремонт аппарат
Вчера сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Ключевской в Улан-Удэ обратили внимание на двух мужчин, которые несли коробку, внутри которой находился гироскутер. Один из мужчин пояснил, что несет в ремонт сломанный электротранспорт. Эту же информацию подтвердила владелица, которой позвонили по номеру, указанному в документации в коробке.
Установив личности мужчин, росгвардейцы выехали по другому сообщению.
Однако через несколько минут сотрудникам вневедомственной охраны перезвонила хозяйка гироскутера и сказала, что его похитили из ремонтной мастерской.
В ходе отработки близлежащей территории росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемых. Граждан доставили в полицию, где один из них – 38-летний мужчина - сознался, что его уволили из мастерской, и он похитил электротранспорт, после чего сдал его в ломбард за три тысячи рублей.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: Росгвардия Бурятии
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