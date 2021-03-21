В Бурятии пастор избежал наказания за браконьерство

Убийство четырех косуль, найденных госинспекторами в лесах Заиграевского района, рискует остаться безнаказанным

Убийство четырех косуль, найденных госинспекторами в лесах Заиграевского района, рискует остаться безнаказанным, а уголовное дело по незаконной охоте нераскрытым. Отдел дознания уже приостановил расследование, изъятый с места происшествия охотничий карабин полиция передала собственнику. Несмотря на заверения стражей порядка, что работа по этому делу все равно продолжается, думается, что доказать причастность владельца к стрельбе по козам им не удастся, ведь он всячески отрицает свою вину.Об этом инциденте в лесу мы писали в конце прошлого года. В декабре 2020 года в местности Тамахтай, недалеко от села Новая Брянь, двое государственных инспекторов Бурприроднадзора обнаружили в лесу четырех убитых козы.Выйти на след браконьеров патрульной группе удалось благодаря только что выпавшему снегу. Около полуночи они въехали в глубь леса по свежим следам автомобиля и увидели свет от него. Подъехали ближе, но водитель дал по газам.Инспекторы осмотрели место, где только что стояла умчавшаяся автомашина, обнаружили ванну и два прорезиненных мешка, в них находилось мясо четырех застреленных косуль. Позже выяснилось, что среди убитых животных были две самочки.С этого места в гору уходили свежие человеческие следы. Инспекторы отправились по ним и вскоре заметили наверху двух убегающих людей. Было понятно, что мужчины не хотят встречаться с представителями власти. На глазах у инспекторов парочка охотников разделилась, и они разбежались в стороны. Одного из них сотрудникам Бурприроднадзора удалось задержать, он затаился в снегу. Второй убежал.Там же, на горе, один из инспекторов нашел спрятанное беглецами под березой огнестрельное охотничье оружие с тепловизионным прицелом, на стволе которого было что-то наподобие глушителя. Стало понятно, что сотрудники имеют дело не с простыми охотниками, ведь этот карабин стоит около 500 тыс. рублей.Задержанного с чехлом от оружия препроводили с горы вниз, к месту разделки туш, и вызвали полицию. Пока один инспектор гонялся за его подельником, схваченный охотник признался второму, что действительно виноват, что да, они настреляли мяса к новогоднему столу. Однако несколько минут спустя он, видимо, оценив свое непростое положение, решил спастись, но непростым способом. Мужчина вынул из внутреннего кармана нож, выставил вперед и заявил: «Я вам живым не дамся!».- Нож был средних размеров, но мне он не угрожал, - говорит один из сотрудников Иван Баженов. – Охотник сказал, что сам себя зарежет, если я попытаюсь его задержать. Лучше, говорит, погибнет, дескать, задержание для него будет позором. Я не стал рисковать, мало ли, правда возьмет да порежет себя. Что у него на уме, кто знает? После этого он убежал, больше мы его не видели.Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, никого из браконьеров уже не было, лишь на снегу алели следы их преступления. Полицейские изъяли мясо и шкуры убитых животных, а также охотничий карабин.После проверки силовики возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты, причинившей государству особо крупный ущерб. Дело в том, что, по подсчетам Бурприроднадзора, ущерб от этого преступления составил 640 тыс. рублей.С места происшествия полицейские изъяли охотничий карабин и направили его в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД, где специалист осмотрел его и провел баллистическую экспертизу.Исследование показало, что из этого оружия действительно производился выстрел. Но этого мало, чтобы доказать, что именно из него застрелили косуль – охотник, использовавший мощный карабин с оптическим прицелом, намеренно стрелял животным в голову и шею, чтобы пули не застряли в мясе и ушли навылет. А раз нет пули, нет и доказательства, что именно из этого оружия убили косуль.Установить собственника карабина полиции не представило труда. Владельцем «крутого» оружия, а заодно и беглецом с ножом оказался пастор одной из евангельских церквей Бурятии. Из этого становится понятным, почему для охотника задержание за браконьерство стало бы позором. Все так, но признавать свою вину на дознании в полиции пастор, к сожалению, отказался. У него не было разрешения на отстрел косули, но имелись разрешительные документы на волка. На очной ставке с инспекторами он обвинил их в том, что, дескать, они помешали ему охотиться на волков.- Волков в этой местности нет, - констатирует госинспектор Бурприроднадзора Денис Крылов, работающий на этой земле. – Они есть выше, в лесной зоне, в пяти - шести километрах от того места, но не здесь.Нам удалось связаться с тем самым священнослужителем. Он клянется, что никакого отношения к браконьерству не имеет, но представить свою версию произошедшего в лесу почему-то отказался. Цитировать его слова в газете он запретил, но сказал, что вранье то, что о нем пишут. Дескать, никакого ножа при нем не было, на косуль он не охотился и ни от кого не убегал. При этом пастор подтвердил, что да, этот карабин его, да и в лесу он действительно был. Если все так, то напрашиваются вопросы, почему он бросил такое дорогое оружие в снегу? Почему не дождался полицию, раз ему нечего было скрывать? Почему нам не рассказал, как и куда «испарился» в период между задержанием госинспекторами и приездом полицейских?В разговоре пастор упрекнул автора статьи в том, что он не был тогда в лесу, а раз так, значит, не может знать, что там было на самом деле. Намекал на заказной характер дела, говорил, что столько лет верой и правой служит Богу и помогает людям, а его в СМИ выставили коварным злодеем. По признанию священнослужителя, после первой статьи он так переживал, что похудел на десять килограммов. Говорил, что совесть не мучает, хотя задержали ведь его по следам, ведущим от мяса убитых косуль…В полиции нам сообщили, что охотничий карабин они передали собственнику, поскольку оно зарегистрировано и хранилось у него на законных основаниях. Также в МВД по РБ подтвердили, что «13 февраля 2021 принято решение о приостановлении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ». То есть из-за того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.По итогу мы имеем очень грустную картину. Браконьеры отбиваются от закона, как могут, обвиняют всех и вся во лжи, и, кажется, сами верят в то, чего не было. Уголовки пастор, вероятно, избежит, однако обязательно будет привлечен к административной ответственности.Любовь Ульянова, «Номер один».Фото: Бурприроднадзор