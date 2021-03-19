В Бурятии пропавшую в Иволгинске школьницу обнаружили в Улан-Удэ

Девочку нашли полицейские в районе Гостиных рядов



13-летняя школьница Алина из Иволгинска найдена полицейскими в Улан-Удэ в районе Гостиных рядов.



Напомним, заявка о розыске девушки поступила в отряд «ЛизаАлерт» вчера около полуночи. Утром 19 марта был объявлен сбор добровольцев, сформированы поисковые группы и обозначена зона поиска.



В 10:30 от полиции поступила информация об обнаружении Алины в Улан-Удэ в районе Гостиных рядов.







фото: Лиза Алерт