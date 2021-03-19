19.03.2021
В Бурятии пропавшую в Иволгинске школьницу обнаружили в Улан-Удэ

В Бурятии пропавшую в Иволгинске школьницу обнаружили в Улан-Удэ

Девочку нашли полицейские в районе Гостиных рядов

13-летняя школьница Алина из Иволгинска найдена полицейскими в Улан-Удэ в районе Гостиных рядов.

Напомним, заявка о розыске девушки поступила в отряд «ЛизаАлерт» вчера около полуночи. Утром 19 марта был объявлен сбор добровольцев, сформированы поисковые группы и обозначена зона поиска.  

В 10:30 от полиции поступила информация об обнаружении Алины в Улан-Удэ в районе Гостиных рядов.



фото: Лиза Алерт
пропавшие без вести
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