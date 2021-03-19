В Бурятии неизвестные подожгли дом вместе с людьми

Два человека получили страшные ожоги





Днем 18 марта пожарным поступил вызов о возгорание жилого 4-хквартирного дома в селе Курумкан. На момент прибытия огнеборцев горела веранда и крыша дома. На месте пожара уже работала «скорая». Медики оказывали первую помощь пострадавшим, которых эвакуировали очевидцы.

Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили перехода огня на квартиры. В результате пожара сгорела веранда дома, огнем повреждена смежная стена, а также фронтон крыши. Закопчены две квартиры.





Предположительно, причиной пожара стал поджог, уточнили в агентстве.









Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на пожаре обгорели три человека, двое из них очень сильно. Так, 58-летний мужчина получил ожоги 2-3 степени 90% тела и ожог дыхательных путей. 32-летний мужчина получил ожоги лица, кистей рук, правой ноги 2-3 степени 20% тела, ожог дыхательных путей. 37-летняя женщина получила ожоги правой ноги 1-2 степени. Всех пострадавших доставлены в Курумканскую ЦРБ. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой, мужчины находятся в реанимации.Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС