В Бурятии автомобиль сгорел вместе с гаражом

Хозяйка завела машину и оставила ее без присмотра





Сегодня утром пожарным поступил сигнал о возгорании деревянного гаража на территории жилого дома в ДНТ «Авиатор». На момент прибытия огнеборцев гараж был охвачен пламенем. Внутри находился автомобиль «Ниссан Куб».

Как выяснилось, что хозяйка гаража, собираясь на работу, завела машину и ушла в дом. В это время в автомобиле произошло короткое замыкание электропроводки. Затем пламя из горящей машины перекинулось на гараж.В результате пожара деревянный гараж и автомобиль выгорели полностью, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС