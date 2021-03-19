В районе Бурятии пропала 16-летняя девочка-подросток

Школьница два дня назад ушла из дома в поселке Горхон и по сей день не вернулась

Полиция Заиграевского района просит жителей республики Бурятия обратить внимание на портрет пропавшей 16-летней Вероники Скляровой. 17 марта, двое суток назад девочка ушла из дома в поселке Горхон и до сих пор не вернулась.Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка синяя с капюшоном, черное спортивное трико, черные сапоги. При себе имела рюкзак синего цвета.В одном из сообщений по розыску добавлено, что предположительно Вероника могла уехать из поселка Горхон в Новоильинск.При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-30136-56-3-39, 8-30136-4-13-71 или 102 (112).фото: МВД Бурятии