Улан-удэнца задержали за резонансное убийство девятилетней давности

Возле магазина «Спутник» молодой человек расстрелял оппонента из «травмата»





В Улан-Удэ следователи задержали подозреваемого в резонансном убийстве, совершенном в 2012 году возле магазина «Спутник».

Напомним, ночью 10 июня 2012 года возле магазина произошла ссора между двумя молодыми людьми, переросшая в потасовку. В ее ходе один из них выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника, после чего сел в свой BMW и скрылся. Потерпевший через некоторое время скончался в больнице от огнестрельного ранения шеи.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, следователи установили владельца похожего автомобиля марки BMW, который имел определенное положение в криминальной среде. Однако при допросе мужчина отрицал причастность к преступлению, ссылаясь на имевшееся алиби, а затем и вовсе скрылся от следствия.Следствие проверяло и другие версии, и в итоге сыщики получили сведения о причастности к преступлению другого человека, у которого в собственности на момент убийства находился такой же автомобиль BMW. При этом ряд других улик также указывали его причастность к преступлению. После чего следователи приняли решение о задержании мужчины.«В ходе допроса подозреваемый с учетом представленных следствием доказательств признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной девять лет назад расправы. По его словам, пистолет после выстрелов он выбросил в реку, а автомобиль перегнал в Читу, где позже продал. Сейчас в Забайкальском крае устанавливаются новые владельцы машины. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Задержанный мужчина заключен под стражу», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: pixabay.com