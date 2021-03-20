В Улан-Удэ из кафе «Сахар» эвакуировали посетителей

Накануне в заведение приехала бригада пожарных



Накануне вечером 19 марта на пульт пожарной охраны пришел вызов из улан-удэнского кафе «Сахар». Заведение находится в центре города, из кафе эвакуировали посетителей. Как сообщили очевидцы, на место приехало несколько машин пожарной службы.

- В кафе «Сахар» произошло задымление. Причина задымления - тление жировых отложений в вентиляции (в вытяжке). Возгорания не было. - сообщили в ведомстве ГО и ЧС.

Как отметили в сообщении, персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.









фото: "Номер один"