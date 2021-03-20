В Улан-Удэ мужчина с ребенком на руках едва не попал под колеса

Произошедшее попало на кадры видеорегистратора



В местном сообществе «Весь Улан-Удэ» опубликовали клип, заснятый на автомобильный видеорегистратор. На кадрах видно, что по улице Проспект Строителей мужчина с ребенком на руках едва не попал под колеса прямо на «зебре». Судя по кадрам, горожанин спешил на трамвай и побежал по пешеходному переходу, в то время, как автомобиль решил поехать дальше и не заметил мужчину сбоку.

- Я ехала сзади. Запись с видео регистратора. Хочу, чтобы вы опубликовали видео.

Этим видео хочу предостеречь как пешеходов, так и водителей. Призвать всех быть внимательнее и аккуратнее. – написала автор видео.

Ситуация вызвала дискуссию под соответствующей публикацией. Некоторые утверждают, что мужчине следовало сначала посмотреть по сторонам, другие сетуют на невнимательность водителя.

- Он что с закрытыми глазами едет что ли? Чуть человека с ребёнком не сбил, - написал комментатор.

- Пешеход должен остановиться перед пешеходным переходом и убедиться в безопасности! А не бросаться под колеса! – утверждают там же.

- У меня такое ощущение, что в Улан-удэ водители - заядлые любители боулинга. Если останавливаться на стоп-линии - обзор будет отличный, но, к сожалению, почему-то водители тормозят почти на зебре. А после - ищут виноватых, - иронизирует горожанин.

- Видно же сломя голову бежит, не думая об опасности дороги. Надо сперва убедиться, что пропускают а потом бежать. – считает улан-удэнец.