В Улан-Удэ продолжаются поиски 82-летней пенсионерки

Пожилую женщину ищут уже 11 сутки, она ушла в одном халате и тапочках

В Улан-Удэ сотрудники полиции продолжают розыск 82-летней Анастасии Николаевны Карбаиновой, которая вечером 9 марта ушла из социального учреждения Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Была одета: шапка черного цвета, розовый халат, черные колготки, зеленые тапочки.

Может представляться «бабой Надей», не ориентируется на местности.

Поиски продолжаются уже 11 сутки. Ориентировка пропавшей передана наружным службам полиции и Росгвардии. Опрошены возможные очевидцы, проживающие в районе пансионата, а также сотрудники расположенных поблизости торговых организаций. В торговых точках, где имеется уличное видеонаблюдение, сняты и просмотрены записи. Отработаны видеозаписи с камер АПК «Безопасный город».

К поиску пожилой женщины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». В частности, в городе ими расклеены листовки о пропаже пенсионерки. Информация о ее розыске размещена в СМИ и соцсетях. Поисковые мероприятия продолжаются, отрабатываются все поступающие сообщения.

При наличии какой-либо информации об Анастасии Николаевне Карбаиновой или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02 или 102 (112).

Как ранее писал «Номер один», пожилая женщина ушла из социального учреждения в халате и тапочках. Поиски продолжаются уже 11 сутки. Отметим, 11 марта в отряд «Лиза Алерт» поступали свидетельства от горожан, встретивших Надежду Карбаинову в одном из микрорайонов города.