В Бурятии загорелся 3-этажный жилой дом

19 марта в городе Кяхта загорелся 3-этажный жилой дом. Как выяснилось. пламя охватило однокомнатную квартиру. На место пожара выехали огнеборцы 33 пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ.
- На момент прибытия пожарных огонь был внутри квартиры. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных (12 человек, из них 3 детей).
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара в квартире обгорела стена и шкаф на общей площади 20кв. м, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС.
Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, в Нижнем Жириме горели надворные постройки.
Сегодня, примерно в половине седьмого утра, в 3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Нижний Жирим.
- По прибытии огнеборцы пожарный части 77 обнаружили, что на территории жилого дома горит небольшой навес. Пожарные потушили пламя, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате возгорания сгорел навес площадью 2кв.м, - отметили в ведомстве.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении.
фото: пресс-служба ГО и ЧС
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