Улан-удэнец дважды пырнул ножом подругу за отказ пить

В Бурятии проводят профилактику бытового насилия

Министерством внутренних дел по Республике Бурятия в период с 15 по 24 марта проводится первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт».

В период проведения проверке подвергнутся лица, состоящие на профилактических учетах в территориальных органах МВД Бурятии на районном уровне: семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы, лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей. Со всеми будет проведена индивидуально-профилактическая работа. Кроме того, в числе задач операции – выявление лиц, склонных к совершению противоправных деяний в быту, с последующей их постановкой на профилактический учет, установление причин и условий, способствующих этому.

11 марта 58-летний житель Хоринского района дважды ударил кухонным ножом свою 44-летней сожительницу после совместного распития алкоголя. Выяснилось, что женщина возражала против продолжения пьянки, аргументируя отказ необходимостью заняться домашними делами. Между парой развязалась ссора.

- После очередных ругательств с ее стороны мужчина схватил с кухонного стола нож и нанес им два удара в грудь и живот гражданской супруги. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Отметим, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Нигде не работает, - отметили в МВД Бурятии.

Кроме того, преступление на бытовой почве произошло ранее. 26 февраля, поздним вечером на номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение от 30-летней жительницы поселка Заиграево. Она сообщила, что ее 29-летний сожитель нуждается в срочной медицинской помощи. На адрес оперативно прибыл сотрудник полиции Александр Игнатьев.

- Полицейский выяснил, что ранее судимый мужчина пострадал от рук гражданской супруги. Женщина нанесла ему ранение ножом в брюшную полость в ходе конфликта, когда по приезду домой в состоянии опьянения он продолжил распивать спиртное. Незамедлительно полицейский увез пострадавшего, которому требовалась срочная госпитализация, в Новобрянскую больницу. Подозреваемая в дальнейшем была доставлена в отдел полиции для разбирательства, - отметили в сообщении.

В настоящее время с потерпевшим все в порядке. Отметим, что злоумышленница – многодетная мать. Работает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Следствие продолжается.

МВД Бурятии напоминает: об известных вам фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 или 112 – информация принимается, в том числе, анонимно.

Подчеркнем, что по итогам двух месяцев текущего года количество бытовых преступлений в республике сократилось на 12,7% (с 283 до 247), в том числе, на 20% – связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (с 20 до 16).





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