Дело экс-руководителя РАЛХ Алексея Щепина ушло в суд

Он отдал бизнесменам под сплошную вырубку участок в центральной экологической зоне



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Республики Бурятия Алексея Щепина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.



По данным следствия, 24 марта 2010 года Республиканским агентством лесного хозяйства в аренду коммерческой организации передан лесной участок площадью 20 га, занятый лесными насаждениями, расположенный на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе Республики Бурятия в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохраной зоне озера Байкал. На данном участке в соответствии с действующим законодательством запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. 23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.



"Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После чего в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных в следственное управление Восточно-Байкальской межрайонной прокуратурой по результатам общенадзорной проверки, проведенной в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.



Фото: "Номер один"

