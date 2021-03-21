21.03.2021
В Сотниково в огне погибли курицы

В Сотниково в огне погибли курицы

За сутки в селе два раза происходили возгорания

Ночью 20 марта в с. Сотниково Иволгинского района произошло возгорание надворных построек. На момент прибытия пожарных изнутри горел курятник. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 7 минут. В результате пожара обрушилась крыша и выгорел изнутри курятник, обуглился забор. Погибло 8 куриц, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

"Предположительной причиной пожара явилось неправильное устройство и эксплуатация печи", - добавили в пресс-службе ведомства.

Еще одно возгорание произошло в Сотниково в ДНТ ''Респект''. Накануне здесь горел потолок в бане. Огнеборцы потушили перекрытие и не допустили распространения огня. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие и крыша бани.

Предположительной причиной пожара и в этом случае стало неправильное устройство и эксплуатация печи.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» или «112»!

Фото: pixabay.com
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