Житель Улан-Удэ погиб из-за неосторожности при курении

Пожар произошел в Октябрьском районе города



Сообщение о возгорании, произошедшем в Октябрьском районе Улан-Удэ, поступило в ночь с пятницы на субботу. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части №72. На момент прибытия первого подразделения был обнаружен очаг внутри зимовья одного из частных домов по улице Солбона Ангабаева. 22 минуты потребовалось огнеборцам чтобы ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения внутри зимовья было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



- Со слов соседей, мужчина проживал в доме один, ни с кем не общался, много курил. Вероятнее всего причиной пожара и послужила неосторожность при курении, рассказала дознаватель отдела административной практики и дознания УНДПР Ирина Федосеева.



Телефон пожарно-спасательной службы 101.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

