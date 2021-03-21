В Улан-Удэ неизвестные подожгли двухэтажный многоквартирный дом

Шесть жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей

Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного жилого дома расположенного по ул. Гагарина в Улан-Удэ поступило накануне около 2 часов ночи. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 56 и 8. На момент прибытия первых подразделений на место горела нежилая квартира на первом этаже, балкон второго этажа и кровля дома. 6 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии."В ходе тушения на месте пожара работало два звена ГДЗС. В результате пожара кровля дома уничтожена полностью, повреждены стены пяти квартир на общей площади 315 кв. м", - уточнили в региональном МЧС.Всего к тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии