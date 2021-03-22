В Бурятии члены банды домушников получили крупные сроки

За три месяца злоумышленники совершили 20 краж





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении четверых жителей республики, обвиняемых в 20 кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с ноября 2018 года по февраль 2019 года злоумышленники совершили 12 краж в Улан-Удэ, 6 – в Иволгинском районе, по одной – в Тарбагатайском районе и Чите.«Путем отжатия створок пластиковых окон злоумышленники проникали в жилые помещения граждан и похищали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, обувь. Кроме того, совершали хищения в торговых точках и на автозаправочных станциях. Сумма причиненного ущерба составила 1,1 млн рублей. В ходе следствия потерпевшим возвращено имущество на сумму 549 тыс. рублей. Судом удовлетворены иски потерпевших на оставшуюся сумму ущерба», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к различным срокам в колонии общего режима. Там домушники проведут от 5 лет 9 месяцев до 8 лет.Фото: pixabay.com