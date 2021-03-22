В Бурятии злостного неплательщика алиментов снова отправили за решетку

Мужчина категорически отказывается работать и содержать свою дочь





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Селенгинск. Он обвинялся по ч. 1 ст. 157 УК РФ - неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина за неуплату алиментов привлекался к административной ответственности, дважды был судим, в том числе, к лишению свободы. Освободившись из колонии, он так и не трудоустроился и не платил алименты на свою дочь.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: «Номер один»