Жительница Бурятии через четыре года после убийства решила, что исправилась

Осужденная попросила перевести ее из колонии в поселение





Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство осужденной из ИК №7 об улучшении условий отбывания наказания и переводе в колонию-поселение. В ходатайстве она ссылалась на положительную характеристику и трудоустроенность.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2016 году девушка вместе со знакомой убили свою подругу, похитив телефон потерпевшей. В 2017 году злоумышленницу судили, приговорив к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.«В суде установлено, что, несмотря на положительную характеристику осужденной, цель наказания – исправление, предупреждение совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости, не будет достигнута при замене вида исправительного учреждения. Суд с учетом мнения прокурора ходатайство осужденной об изменении вида исправительного учреждения оставил без удовлетворения», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»