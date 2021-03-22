Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство женщины во время первого свидания

Разозлившийся мужчина задушил новую знакомую платьем





В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении 47-летнего горожанина, признанного виновным в убийстве женщины.

Преступление было совершено в 2019 году. 27 октября в квартире на улице Солнечная, которая сдавалась в аренду, хозяйка обнаружила тело 49-летней женщины. Прибывшие на место происшествия сыщики в ходе осмотра места происшествия обнаружили бутылки со спиртным. По акцизным маркам они установили время и место приобретения алкоголя.Оказалось, спиртное было куплено в соседнем магазине. Сопоставив данные записей с камер видеонаблюдения со временем покупки и ассортиментом товара, оперативники получили изображение злоумышленника. К удаче сыщиков мужчина фигурировал в базе данных – он был ранее судим. Вскоре его нашли и задержали.По версии следствия, 46-летний обвиняемый познакомился с женщиной на сайте знакомств и 25 октября встретился с ней в арендованной квартире, где они вместе стали распивать спиртное. Однако через некоторое время между ними произошла ссора, женщина стала оскорблять нового знакомого нецензурной бранью. Тот, разозлившись, толкнул женщину на пол, сел на нее сверху и задушил попавшимся под руку платьем.Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе суда, приговор был обжалован, но Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.