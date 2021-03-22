В Бурятии музейные грабители уничтожили уникальный экспонат

Восстановить бурятский женский головной убор уже невозможно





В Бурятии вступил в силу приговор в отношении двух мужчин, которые в 2018 году похитили из Кяхтинского краеведческого музея два экспоната, представляющие историко-культурную ценность: бусы костюма семейских из янтаря и татургу – бурятский женский головной убор в виде кокошника, украшенный кораллами, янтарем, лазуритом и монетами.

Напомним, заявление о происшествии поступило в полицию от руководителя музея 14 сентября. Он сообщил, что около часа ночи двое злоумышленников обманом вынудили сторожа открыть входную дверь и, с применением насилия, не опасного для жизни, похитили экспонаты. Стоимость похищенного, по оценке выездной комиссии Министерства культуры Бурятии составила около 7 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».Вскоре оперативники полиции и сотрудники УФСБ Бурятии установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 33 лет. Одного из них задержали, после чего второй сам сдался полиции.Как выяснилось, с похищенными экспонатами злоумышленники распорядились самым варварским способом. Они срезали с жесткой основы татурги камни и монеты, а не представляющие для них ценности остальные детали изделия выбросили. Таким образом, уникальный музейный экспонат фактически перестал существовать.На суде мужчины полностью признали вину, принесли извинения потерпевшим и раскаялись в содеянном. Выяснилось, что по месту жительства и работы они характеризуются положительно, не судимы, имеют детей на иждивении. Подсудимые принесения извинения потерпевшим, добровольного возместили затраты на лечение сторожа и оказали ему материальную помощь, а также частично возместили ущерб музею.«С учетом наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимых к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был обжалован подсудимыми, их защитниками, государственным обвинителем. Верховый суд Бурятии изменил приговор, наказание подсудимым было смягчено до 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Кяхтинского суда.