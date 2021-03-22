В Улан-Удэ мужчина продал свой телефон, а потом украл его

Теперь авантюрному жителю грозит уголовное дело



19 марта в полицию обратился 44-летний житель Иволгинского района и сообщил о мошенничестве. Выяснилось, что около рынка в Советском районе к нему подошел неизвестный и предложил купить телефон за три тысячи рублей. Согласившись, мужчина сразу же отдал деньги, но владелец гаджета попросил на пару минут вернуть мобильное устройство, чтобы вынуть сим-карту. Поскольку специального ключика у него не было, он с телефоном направился в киоск за проволочкой, но обратно уже не вернулся.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого по ориентировке задержали сотрудники патрульно-постовой службы. 56-летний мужчина признался, что планировал продать мобильное устройство, чтобы на вырученные деньги приобрести алкоголь. Однако его планы изменились, когда на руках оказались и наличные, и средство связи. Не вернув телефон, он покинул помещение рынка через служебный вход и направился к знакомым для продолжения гуляния, - рассказали в МВД Бурятии.



Отметим, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода не имеет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется дознание.





фото: pixabay.com