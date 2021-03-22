В Улан-Удэ из горящего дома спасли трех человек

Минувшей ночью в городе загорелся многоквартирный дом, его тушили 26 человек



В ночь с 21 на 22 марта в Улан-Удэ загорелась квартира в жилом доме. О пожаре по улице Груздева сообщили в пожарную охрану около 5 часов утра. К месту вызова незамедлительно направились дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3 и 8.

- На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже. 17 человек, в том числе 3 детей самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу. Личным составом ПСЧ-1 со второго этажа были спасены 3 человека. На месте работало 1 звено ГДЗС. Десять минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания. В результате пожара огнем повреждены стена, пол и диван на общей площади 8 квадратных метров, - сообщили МЧС Бурятии.

Всего к тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.







фото: МЧС Бурятии