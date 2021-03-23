В Бурятии директора МУПа осудили за злоупотребления

Средства муниципального предприятия он использовал для поддержки своей фирмы





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора одного из муниципальных предприятий в Кабанском районе. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

«С ноября 2018 года по февраль 2019 года директор МУПа из корыстной заинтересованности, введя в заблуждение подчиненных, давал им неправомерные указания. За счет средств унитарного предприятия обеспечивалось содержание, снабжение и оплата труда работников компании, ранее возглавляемой фигурантом уголовного дела. Тем самым унитарному предприятию причинен ущерб на сумму 426 тыс. рублей. Кроме того, директор из личной заинтересованности фиктивно трудоустроил на предприятие родственника, выплатив ему зарплату на сумму 59 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в гражданском суде.Фото: «Номер один»