Житель Бурятии нашел в доме старинный револьвер

За сданное в Росгвардию оружие мужчина получит деньги
В Бурятии житель поселка Онохойв ходе уборки подполья купленного дома обнаружил предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Мужчина решил сдать находку в музей, но знакомый посоветовал ему, что найденное оружие можно сдать в Росгвардию и получить денежное вознаграждение. Сельчанин так и поступил.
Эксперты Росгвардии выяснили, что найденное оружие является револьвером системы Смита-Вессона 3-й модели (образца 1881 года). Он находится в неисправном состоянии и не пригоден для стрельбы.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, за сданное оружие мужчине выплатят вознаграждение.
Фото: Росгвардия Бурятии
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