Житель Бурятии нашел в доме старинный револьвер

За сданное в Росгвардию оружие мужчина получит деньги





В Бурятии житель поселка Онохойв ходе уборки подполья купленного дома обнаружил предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Мужчина решил сдать находку в музей, но знакомый посоветовал ему, что найденное оружие можно сдать в Росгвардию и получить денежное вознаграждение. Сельчанин так и поступил.





Эксперты Росгвардии выяснили, что найденное оружие является револьвером системы Смита-Вессона 3-й модели (образца 1881 года). Он находится в неисправном состоянии и не пригоден для стрельбы.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, за сданное оружие мужчине выплатят вознаграждение.Фото: Росгвардия Бурятии