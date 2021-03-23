23.03.2021
Житель Бурятии нашел в доме старинный револьвер

Житель Бурятии нашел в доме старинный револьвер

За сданное в Росгвардию оружие мужчина получит деньги

В Бурятии житель поселка Онохойв ходе уборки подполья купленного дома обнаружил предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Мужчина решил сдать находку в музей, но знакомый посоветовал ему, что найденное оружие можно сдать в Росгвардию и получить денежное вознаграждение. Сельчанин так и поступил.


Эксперты Росгвардии выяснили, что найденное оружие является револьвером системы Смита-Вессона 3-й модели (образца 1881 года). Он находится в неисправном состоянии и не пригоден для стрельбы.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, за сданное оружие мужчине выплатят вознаграждение.

Фото: Росгвардия Бурятии
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