23.03.2021
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка

В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка

Последний раз Дари Митыпову видели 19 марта

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 16-летнюю Дари Митыпову, которая 19 марта ушла из дома родственника по улице Хахалова, но домой не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 171 см, волосы темные, стрижка каре, глаза карие.

Была одета: куртка зеленого цвета, спортивные брюки серые, кроссовки белого цвета.

Ранее уходила.


При наличии какой-либо информации о местонахождении девушки МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 538-24-07, 29-59-94 или 102 (112).
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