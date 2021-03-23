В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка

Последний раз Дари Митыпову видели 19 марта





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 16-летнюю Дари Митыпову, которая 19 марта ушла из дома родственника по улице Хахалова, но домой не вернулась.

Ранее уходила.





Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 171 см, волосы темные, стрижка каре, глаза карие.Была одета: куртка зеленого цвета, спортивные брюки серые, кроссовки белого цвета.При наличии какой-либо информации о местонахождении девушки МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 538-24-07, 29-59-94 или 102 (112).