В Бурятии в рамках операции «Розыск» схвачены 22 преступника

Кроме того, полицейские нашли пятерых пропавших без вести



В Бурятии завершен первый этап операции «Розыск», направленной на розыск и задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также установление местонахождения без вести пропавших. За время операции полицейскими найдены 27 граждан, включая пятерых пропавших без вести. 7 из них разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Так, днем 17 марта сотрудники уголовного розыска МВД при силовой поддержке СОБРа Росгвардии на улице Жердева задержали 42-летнего улан-удэнца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Его разыскивали с декабря минувшего года.



Совместно с сотрудниками военной полиции в ночь на 17 марта в селе Кудара-Сомон у родственников задержан 22-летний мужчина, который год назад самовольно оставил воинскую часть. Он передан в Военный следственный отдел СК России по Кяхтинскому гарнизону Восточного военного округа.



Кроме того, оперативниками в Улан-Удэ задержан 34-летний уроженец Ближнего зарубежья. Мужчина находился в международном розыске как лицо, уклоняющееся от прохождения военной службы. Гражданина доставили в прокуратуру Железнодорожного района. Рассматривается вопрос о возможности его выдачи правоохранительным органам государства-инициатора розыска.





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