Пьяный житель Бурятии обматерил инспектора

Мужчину приговорили к обязательным работам





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Бичурского района. Он обвинялся в публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2020 года инспектор по делам несовершеннолетних получила сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Для выяснения обстоятельств совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних она прибыла в дом проверяемой семьи. Однако увидев гостей, пьяный хозяин обматерил их, публично унизив честь и достоинство представителя власти.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 250 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»